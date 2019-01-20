الكوري سونغ يونغ يرشح المنتخب السعودي للفوز بكأس آسيا

رشح اللاعب الكوري الجنوبي كي سونغ يونغ لاعب نيوكاسل يونايتد الإنجليزي المنتخب السعودي للتتويج بلقب كأس أمم آسيا 2019 بالإمارات.

وتأهل "الأخضر" إلى دور الستة عشر من بطولة كأس آسيا، بعدما حل ثانيا في جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط من فوزين وخسارة وحيدة.

وقال يونغ في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إن النسخة الحالية تضم منتخبات قوية قادرة على الذهاب بعيدا حتى الأدوار النهائية ومن ثم التتويج باللقب.

وأضاف: بالطبع هناك المنتخب السعودي بجانب إيران وأستراليا واليابان، هذه الفرق لديها صفات جيدة وعلينا أن نعزز ثقتنا بأنفسنا في الفترة المقبلة.

وأشار اللاعب إلى أن منتخب بلاده مطالب بضرورة "التواضع" أمام أي خصم بغض النظر عن قوته أو حظوظه في البطولة.

ويخوض المنتخب السعودي مواجهة قوية أمام نظيره الياباني في دور الستة عشر من بطولة كأس آسيا يوم الاثنين.