المشعل: مواجهة اليابان صعبة.. ومشاركة هوساوي تثير القلق

أكد مهاجم المنتخب السعودي السابق طلال المشعل صعوبة مواجهة الأخضر أمام نظيره الياباني والتي ستقام يوم الاثنين في الدور ثمن النهائي، مشيراً إلى أن الأخضر سيواجه المنتخب الأصعب في البطولة، وقال لـ"العربية.نت": " المنتخب السعودي سيخوض مواجهة قوية وستكون أمام المنتخب الأصعب في البطولة، المنتخب الياباني يسير بخطى ثابتة وبمستوى تصاعدي، شاهدنا مستواه في دور المجموعات مستواه يرتفع من مواجهة إلى مواجهة، ولكن ثقتنا كبيرة بنجومنا في أن يواصلوا طريقهم نحو اللقب".

وأبدى المشعل إعجابه بالجهاز الفني الياباني وقال: "الجهاز الفني الياباني يقوم بدراسة مفصلة عن المنافس ونذكر جميعاً أن أحد مساعدي المدرب الياباني حضر مباراة ودية للمنتخب السعودي، وتابع منتخبنا بشكل دقيق".

واسترجع المشعل ذكرياته أمام المنتخب الياباني، خاصة في نهائيات كأس آسيا 2000 التي أقيمت في لبنان، وزاد: "في تلك البطولة واجهنا المنتخب الياباني مرتين، وأذكر حينها طلب مني مدرب المنتخب ميلان ماتشالا أن ألعب في مركز الظهير الأيسر في افتتاحية مواجهاتنا في البطولة، ولأني لاعب محترف شاركت في المركز الجديد وكانت المباراة صعبة للغاية كون منتخب اليابان يضم عددا كبيرا من النجوم، بصراحه كانت تجربة صعبة للغاية".

وأصاف: "وشاءت الصدف أن نلاقي المنتخب الياباني في نهائي البطولة وأنا عدت إلى مركزي الأصلي في الهجوم، وقدمنا أداءً مميزاً ولم يحالفنا التوفيق وذهب اللقب للمنتخب الياباني".

وحول عدم وجود مهاجم صريح في التشكيلة الأساسية للأخضر، قال: "بيتزي دائماً لا يعتمد على المهاجم الصريح منذ مبارياتنا في نهائيات كأس العالم، ولكن هذه الطريقة سلاح ذو حدين، حيث إنها مفيدة خاصة بوجود مهاجم سريع مثل فهد المولد حيث إنه يرهق المدافعين ويفتح الثغرات والمساحات للاعبين، ولكن من عيوبها، في حال سجّل المنتخب الياباني هدفاً فإن المهمة ستكون صعبة لعدم وجود المهاجم صاحب لمسة الهدف".

وطالب المشعل من مدرب الأرجنتيني بيتزي أن يدخل عامل الفاجأة في المباراة، حيث إنها هي السلاح الوحيد للفوز على اليابان، وقال: "المنتخب السعودي دائماً ما يفوز على المنتخب الياباني بطريقة واحدة وهي عنصر المفاجأة والسرعة والمباغتة من بداية المباراة، ولكن هناك نقطة سلبية في المنتخب السعودي وهي ضعف الساتر الدفاعي للأخضر الذي يحتاج الى لاعب قوي بافتكاك الكرة.

وحول شفاء المدافعين ياسر الشهراني وعمر هوساوي قال: "مشاركة ياسر ضرورية في حال جاهزيته أمام عمر أتمنى أن لا يشارك كونه ليس جاهزاً ولم يلعب مباراة منذ فترة طويلة والآن سيواجه سرعة اليابانيين، الأمر صعب للغاية".