الهلال والنصر يواجهان الفيصلي والفيحاء بكأس الملك

سيستضيف الهلال نظيره الفيصلي على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، بينما يرحل النصر إلى المجمعة لمواجهة الفيحاء ضمن ثمن نهائي كأس الملك والذي ينطلق يوم الاثنين بثلاث مواجهات.

ويحتضن ملعب مدينة المجمعة الرياضية مباراة الفيحاء والنصر، فيما يستقبل التقدم ضيفه الاتحاد على ملعب مدينة الملك عبدالله ببريدة، ويواجه الهلال ضيفه الفيصلي على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

وتتواصل منافسات دور الـ 16 الثلاثاء بإقامة مباراتين، حيث يواجه الباطن على ملعبه ضيفه الرائد، فيما يحل الجيل ضيفًا على أبها وذلك على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز.

وتختتم منافسات دور الـ 16 الأربعاء بإقامة ثلاث مواجهات تجمع القيصومة مع الاتفاق على ملعب نادي الباطن، والتعاون مع الشباب على ملعب مدينة الملك عبدالله ببريدة، والأهلي مع الوحدة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.