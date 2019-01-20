الوحدة يحتفظ بمدافعه البرازيلي تشافيز لموسمين مقبلين

جددت إدارة الوحدة برئاسة حاتم خيمي تعاقدها مع المدافع البرازيلي ريناتو تشافيز، ليكون بموجبه لاعباً للفريق موسمين مقبلين مع أفضلية التجديد لموسم ثالث، للحفاظ على الاستقرار في النادي.

ويلعب ريناتو، 28 عاما، في مراكز الدفاع الأربعة، وسبق له اللعب لأندية كورنثيانز وفيغيرينسي وأتلتيكو باراناينسي وبورتوغيزا وناوتيكو وبونتي بريتا، ليكون مشواره في الوحدة هو الأول خارج البرازيل وأميركا الجنوبية.

وكان الوحدة قد تعاقد مع المدافع البرازيلي مطلع الموسم الحالي، 2018 - 2019، قادماً من فلومينزي البرازيلي، ومنذ توقيعه للنادي الغربي لعب تشافيز في 15 مباراة سجل فيها هدفا وحيدا، وخرج بخمسة شباك نظيفة حتى الآن.