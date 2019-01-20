بيتزي: لن نلعب أمام اليابان بذكريات الماضي

أكد الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، مدرب المنتخب السعودي، أن مباراة الأخضر أمام اليابان في دور 16 هي بمثابة حياة أو موت، لأن الخاسر يعود إلى بلده، مضيفاً أنه لن يركن إلى تاريخ الأخضر أمام اليابان.

وقال بيتزي في المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة: طموحنا عال جداً في هذه المباراة، وأنا سعيد لوصولنا إلى هذا الدور، لكن بالتأكيد لدينا طموح الوصول إلى أدوار متقدمة والفوز بالكأس، جميع اللاعبين مستعدّون، عمر هوساوي وياسر الشهراني متاحان للعب ولكنني لن أفصح عن الأسماء التي ستلعب.

وزاد حول أهمية المباراة وقال: نعتبر المباراة فرصة جيدة لتحقيق ما نريد تحقيقه، ونحن تركنا المباريات الماضية خلف ظهرنا، والمباراة القادمة هي بالنسبة لنا حياة أو موت والخاسر سيعود إلى بلاده. كفاءة اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباراة الماضية، ستظهر عندما نطلب منهم الدخول إلى الملعب، وفي مثل هذه البطولات لا يمكن أن تعتمد فقط على القائمة الأساسية.

ولدى سؤاله حول معرفته بالمنتخب الياباني، أضاف بيتزي: تابعت مباريات المنتخب الياباني في أكثر من بطولة، وبالتأكيد هو واحد من المنتخبات الكبرى في آسيا، لكنني أثق بقدرة فريقي على تجاوز المباراة والفوز فكل مباراة تختلف عن الأخرى، لذا دائماً كل الاحتمالات مفتوحة ومتكافئة بين جميع المنتخبات، ونسبة فوزنا في كل مباراة نلعبها هي 50%، سواء كانت أمام اليابان أو غيره، وأنا أعرف بكل دقة تاريخ المواجهات السابقة أمام اليابان، ومنها تلك التي أسعدت الشعب السعودي بأكمله حينما تأهل إلى نهائي كأس العالم، لكننا الآن في وضعية مختلفة، ولا يمكن أن نركن إلى الماضي.

وأكد يحيى الشهري جاهزية الأخضر: نحن جاهزون لهذه المباراة، قمنا بالإعداد بشكل ممتاز للمنتخب الخصم، وبإذن الله نوفق بتحقيق نتيجة إيجابية تسعد الجماهير السعودية، فنحن ضمن أفضل 4 منتخبات في القارّة، لذا بالتأكيد سيُكنّ لنا المنتخب الياباني الاحترام، وهو الأمر الذي نبادلهم إياه دون شك، وسنقدم كل ما نملك حتى نحقق طموحنا في هذه المباراة.