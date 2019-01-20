لجنة الانضباط ترفض احتجاج اتحاد جدة.. وتغرّم النصر

رفضت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، الاحتجاج المقدم من قبل اتحاد جدة على البطاقة الصفراء الثانية التي تلقاها محترف الفريق غاري رودريغيز.

وكان رودريغيز قد تلقى إنذارين خلال قيامه بعمليات الإحماء استعدادا لدخول الملعب خلال مباراة فريقه أمام الشوك في دور 16 كأس الملك.

كما رفضت لجنة الانضباط شكوى النصر المقدمة على الوحدة ولاعبه علي النمر، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 14 ألف ريال لتأخر اللاعبين في النزول إلى الملعب في بداية المباراة، و12 ألف ريال لتأخرهم في دخول الملعب في الشوط الثاني.