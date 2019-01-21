الأخضر يخسر أمام اليابان ويودع منافسات كأس آسيا

انتزع المنتخب الياباني بطاقة التأهل لدور الثمانية ببطولة كأس الأمم الآسيوية 2019 لكرة القدم المقامة حاليا بالإمارات، بعدما تغلب على المنتخب السعودي 1 - صفر يوم الاثنين على ملعب استاد نادي الشارقة ضمن منافسات دور الستة عشر.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 20 وسجله تاكيهيرو تومياسو إثر ارتقاء برأسه لكرة من ضربة ركنية.

ولحق المنتخب الياباني بذلك في دور الثمانية بمنتخبات فيتنام والصين وإيران، وسيلتقي في مباراته المقبلة، نظيره الفيتنامي مساء يوم الخميس على ملعب استاد "آل مكتوم" بنادي النصر.

وكان المنتخب السعودي الأكثر استحواذا على الكرة على مدار شوطي المباراة كما فرض تفوقه في الجانب الهجومي لكنه أخفق في ترجمة الفرص إلى أهداف في ظل الصمود والحذر الدفاعي لمنافسه، وكذلك افتقاد السرعة المطلوبة في إنهاء بعض الهجمات، بينما خطف المنتخب الياباني هدف المباراة والتأهل من الفرصة التي أتيحت له من ضربة ركنية.

ورفع المنتخب الياباني، صاحب الأربعة ألقاب في تاريخ البطولة الآسيوية، عدد انتصاراته في سجل المواجهات مع نظيره السعودي بالبطولة إلى ستة مقابل انتصارين فقط للسعودية، وذلك في ثماني مواجهات بينهما في كأس آسيا.

وفي إجمالي 15 مباراة جمعت بين المنتخبين الياباني والسعودي، المتوج بلقب البطولة الآسيوية ثلاث مرات، حقق المنتخب الياباني الانتصار العاشر مقابل خمسة انتصارات للسعودية وتعادل واحد.