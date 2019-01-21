الهلال يقلب النتيجة على الفيصلي ويتأهل إلى ربع النهائي

حجز الهلال مقعده في الدور ربع النهائي عقب فوزه الصعب على ضيفه الفيصلي 3-2، يوم الاثنين، في المواجهة التي احتضنها ستاد جامعة الملك سعود في العاصمة الرياض، ضمن ثمن نهائي كأس الملك.

وشهد الشوط الأول أفضلية للفيصلي الذي انتظر دقيقتين فقط حتى تمكن مهاجمه البرازيلي روجيرو من تسجيل هدف السبق بعد اصطدام تسديدة مدافع الهلال محمد جحفلي بقدمه لتسكن الشباك، ونجح الهلال في تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 19 عن طريق مهاجمه الفرنسي بافتيمبي غوميز الذي تلقى تمريرة مميزة من زميله نواف العابد ليواجه المرمى ويراوغ الحارس ويضع الكرة في الشباك.

وواصل الفيصلي تفوقه وتمكن مهاجمه البرازيلي روجيرو بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 37 بعدما أكمل تمريرة زميله سلطان مندش بقدمه في شباك الحارس العماني علي الحبسي.

وفي الشوط الثاني فرض الهلال سيطرته وواصل بحثه عن هدف التعادل في حين اعتمد الفيصلي على الهجمات المرتدة التي كاد من خلالها لاعبه البرازيلي يسجل الهدف الثالث للفيصلي بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس علي الحبسي الذي تصدى لها بصعوبة، وواصل الفيصلي خطورته وأهدر لاعبه سلطان مندش هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة من زميله روجيرو ليواجه المرمى ويسدد الكرة خارج الشباك.

وكثف الهلال محاولاته وتمكن لاعبه ناصر الدوسري من تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 79 بعد تلقيه تمريرة من زميله غوميز ليسدد الكرة في شباك الحارس مصطفى ملائكة، وواصل الهلال هجومه وتمكن مهاجمه الفنزويلي غليمين ريفاس من تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 83 بعدما أكمل تمريرة زميله البرازيلي كارلوس إدواردو في شباك الحارس مصطفى ملائكة.

وسيواجه الهلال في الدور ربع النهائي الفائز من مواجهة القيصومة "درجة أولى" والاتفاق التي ستقام يوم الأربعاء المقبل.