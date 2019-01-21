الهلال يوافق على طلب خربين ويعيره إلى بيراميدز

وافقت إدارة الهلال برئاسة الأمير محمد بن فيصل يوم الاثنين، على إعارة المهاجم السوري عمر خربين إلى بيراميدز المصري بناء على رغبته الشخصية.

وأعلن الهلال عبر حسابه الرسمي على "تويتر" إعارة المهاجم السوري الذي فاز بجائزة أفضل لاعب آسيوي في عام 2017، إلى نادي بيراميدز المصري. كما قام الأخير بإعلان الصفقة عن طريق نشر صور للاعب بقميص فريقه الجديد وبتعليق "سادس صفقات بيراميدز في يناير.. المهاجم السوري عمر خربين".

وانتقل المهاجم السوري للهلال في منتصف موسم 2016 - 2017، قادماً من نادي الظفرة الإماراتي على سبيل الإعارة، قبل أن يكسر النادي العاصمي عقده في الصيف التالي، وحقق برفقته لقبي دوري وكأس الملك وكأس السوبر، كما وصل مع الفريق إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2017 أمام أوراوا ريد دايموندز الياباني، ونال لقب أفضل لاعب آسيوي في العام نفسه.