بيتزي: اخترت أفضل الأسماء.. واللمسة الأخيرة خذلتنا

اعتبر الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي مدرب المنتخب السعودي أن الأسماء التي شاركت في بطولة كأس آسيا كانت الأفضل، مشيراً إلى أن اللمسة الأخيرة أمام المرمى خذلت الفريق الذي ودع المسابقة من ثمن النهائي بهدف دون رد أمام اليابان.

وقال المدرب الذي قاد الأخضر في كأسي العالم وآسيا بالمؤتمر الصحفي: أشعر بالرضا عن اللاعبين نظير ما قدموه داخل الملعب، عكسوا أفكاري واستراتيجيتي لكن خذلتنا اللمسة الأخيرة، ونعرف أخطاءنا وسنحللها بشكل مفصل في الفترة المقبلة.

وواصل: اخترت اللاعبين الأفضل وجميعهم استحقوا التواجد في البطولة بقميص الأخضر، لقد قدموا مستويات جيدة وسعوا لتطبيق كل ما تعلموه في المباريات، أؤكد أنهم كانوا على قدر الثقة لكن علينا أن نتذكر بأن المنتخب الياباني أحد أفضل الفرق في آسيا، ويشارك لاعبوه في البطولات الأوروبية المعروفة.