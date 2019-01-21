حمدالله ورومارينيو ينقلان النصر والاتحاد إلى دور الـ8

حجز النصر واتحاد جدة مقعدهما في الدور ربع النهائي لكأس الملك، عقب فوزهما على الفيحاء والتقدم "درجة ثانية"، 6-صفر و3-صفر على التوالي، في الدور ثمن النهائي للمسابقة.

وعلى ستاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة حقق النصر فوزاً كبيراً على مضيفه الفيحاء 6-صفر، ليصعد إلى الدور ربع النهائي لكأس الملك.

وشهدت المباراة أفضلية للنصر الذي فرض سيطرته مبكراً وتسابق لاعبوه على إهدار الفرص في الشوط الأول والتي بدأت للاعبه فهد الجميعة الذي أهدر هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة مميزة من زميله راكان الشملان أمام المرمى ليسدد الكرة إلا أنها وجدت المدافع نواف الصبحي الذي أبعدها من على خط المرمى.

وواصل النصر هجومه وكاد لاعبه البرازيلي بيتروس يفتتح التسجيل بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها مرت بجانب القائم الأيمن.

وعند الدقيقة 25 اضطر مدرب الفيحاء لإجراء تغييره الأول بدخول اللاعب البرازيلي يوري بديلاً لعبدالله آل سالم المصاب، واتبعه بتغييره الثاني الاضطراري قبل نهاية الشوط الأول بدخول الحارس مسلم آل فريح بديلاً للحارس الكولومبي المصاب كريستيان بونيلا.

وفي الشوط الثاني واصل النصر هجومه وتمكن مهاجمه البرازيلي جوليانو من تسجيل الهدف الأول للنصر عند الدقيقة 52 عقب تلقيه تمريرة من زميله راكان الشملان ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك.

ولم يتوقف هجوم النصر تمكن المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله من تسجيل الهدف الثاني للنصر عقب تلقيه تمريرة من زميله بيتروس ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك.

وواصل النصر تفوقه وتمكن مهاجمه عبدالرزاق حمدالله من تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 59 بعد ان استثمر تمريرة زميله جوليانو ليضع الكرة في الشباك.

وعند الدقيقة 70 ازدادت صعوبة المباراة على الفيحاء عقب طرد مدافعه توفيق بوحيمد لدخوله العنيف على لاعب النصر بيتروس.

وواصل النصر امطار شباك مضيفه بالاهداف حيث سجّل المهاجم عبدالرزاق حمدالله الهدف الرابع عند الدقيقة 72، وتمكن ذات اللاعب من تسجيل الهدف الخامس عند الدقيقة 81، في حين اختتم اللاعب فهد الجميعة أهداف النصر بتسجيله الهدف السادس عند الدقيقة 86، وسيلعب النصر في الدور ربع النهائي أمام الفائز من مواجهة أبها والجيل التي ستقام الثلاثاء.

وعلى ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم واصل اتحاد جدة مسيرته الناجحة بكأس الملك عقب فوزه على مضيفه التقدم 3-صفر. وافتتح مدافع الاتحاد عبدالله العمار التسجيل لفريقه عند الدقيقة 2، وسجّل البرازيلي رومارينيو الهدفين الثاني والثالث عند الدقيقتين 35، 42.

وسيلعب اتحاد جدة في الدور ربع النهائي أمام الفائز من مواجهة الرائد والباطن التي ستقام يوم الثلاثاء.