عمر خربين.. توج بجائزة أفضل "آسيوي" واختفى بعدها

ضربت لعنة أفضل لاعب في آسيا، السوري عمر خربين، الذي تدهور مستواه بشكل غريب بعدما حاز على جائزة أفضل لاعب بالقارة في 2017، ليفقد خربين بريقه وضربته الإصابات، وغاب عن الهلال وقلت دقائق مشاركاته محليا وقاريا.

وأعلن بيراميدز المصري، يوم الاثنين، تعاقده مع صاحب الـ 25 عاما قادما من الهلال السعودي، على سبيل الإعارة بناء على رغبة اللاعب الشخصية حسب ما أوضح الحساب الرسمي لنادي الهلال على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وواجه عمر خربين شبح لعنة جائزة أفضل لاعب في آسيا، التي عانى منها أغلبية اللاعبين بعدما توجوا بها في السنوات الأخيرة، بداية من القطري خلفان إبراهيم الذي نالها في 2006 على حساب الكويتي بدر المطوع والسعودي محمد الشلهوب، لكن الإصابات ضربت صاحب الـ 30 عاما ولم يتمكن من المحافظة على الاستمرارية مع السد قبل انتقاله إلى الريان، الذي فقده لفترات مختلفة نتيجة للإصابة إلى جانب غيابه عن التدريبات دون توضيح الأسباب.

كما لم يتمكن الأوزبكي سرفر جباروف من المحافظة على توهجه على الرغم من أنه حصل على نجومية القارة في 2008 و 2011، إلا أنه فقد بريقه وانتقل إلى عدة أندية في السنوات الأخيرة بعدما كان مع الشباب السعودي من 2011 إلى 2013، حيث لعب بعدها في ناديين بالدوري الكوري الجنوبي ثم عاد إلى أوزباكستان وبعدها إلى الدوري الإيراني مع الاستقلال وتمت إعارته إلى سباهان الإيراني، وانتهى به المصير في الدوري الكازاخستاني.

وعانى السعودي ناصر الشمراني من الجائزة عقب حصوله على لقب أفضل لاعب في القارة 2014، وانخفض مستوى المهاجم الذي غاب مؤخرا عن قائمة المنتخب السعودي، وسعى الشمراني لاستعادة مستواه عن طريق إعارته إلى العين الإماراتي، قبل أن يعود إلى فريقه السابق الشباب في 2017 قادما من الهلال.

وذهب الإماراتي أحمد خليل عكس التوقعات التي كانت تشير إلى صعود أسهم المهاجم الذي حصل على الجائزة في 2015، لاسيما أنه كان يبلغ 24 عاما حينها، بيد أنه لم يتمكن بعدها من حجز مكان أساسي في نادي شباب الأهلي دبي، وانتقل إلى الجزيرة الإماراتي الذي لعب معه مباريات معدودة وبعدها وقع مع العين على سبيل الإعارة ولم يجد مكانا له في القائمة الأساسية، ليعود إلى فريقه السابق شباب الأهلي في الموسم الحالي وما زال حبيسا لدكة الاحتياط مع ناديه والمنتخب الإماراتي.

وعانى خربين من الإصابة بعد حصوله على الجائزة، وغاب عن الهلال في الفترة من نهاية يناير إلى بداية مارس في 2018 ضمن منافسات الموسم الماضي، وشارك في دقائق معدودة ببقية مباريات الدوري.

وتعاقد الهلال قبل بداية الموسم الجاري مع المدرب البرتغالي جيسوس، الذي لم يقتنع بقدرات عمر خربين وشارك المهاجم السوري في أول ثلاث مباريات بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كبديل في مباراتين وأساسي في مواجهة استبدل فيها بعد مرور 59 دقيقة، واستبعده جيسوس عن القائمة في 10 مباريات ووضعه مرتين على دكة الاحتياط لعب خلالها في دقيقة واحدة.

وبحث خربين عن بريقه المفقود في كأس آسيا 2019، لكن المنتخب السوري غادر المنافسات من دور المجموعات بعدما تعادل أمام فلسطين وخسر من الأردن وأستراليا، وسجل عمر خربين هدفا وحيدا خلال المباريات الثلاث وكان في مرمى أستراليا، ويتطلع المهاجم السوري لاستعادة نجوميته في الدوري المصري عندما يرتدي قميص بيراميدز.

ويشار إلى أن مسيرة خربين بدأت في أكاديمية الوحدة السوري، وخاض أول تجربة خارجية في الدوري العراقي مع القوة الجوية في 2013 وانتقل إلى الميناء العراقي على سبيل الإعارة في 2014، وكانت نقطة تحوله عندما انضم إلى الظفرة الإماراتي في يناير 2016، وقدم مستويات مميزة في الدوري الإماراتي، وسجل 17 هدفا وصنع 5 أهداف خلال 26 مباراة، وانتقل معارا في يناير 2017 إلى الهلال السعودي الذي اشترى عقده فيما بعد، وأحرز مع الهلال فيما تبقى من مباريات 12 هدفا في الدوري وكأس الملك، وأحرز 9 أهداف بدوري أبطال آسيا وقاد الهلال إلى المباراة النهائية وحصل على الميدالية الفضية وبعدها جائزة أفضل لاعب في القارة، ونال الموسم الماضي لقب الدوري مع فريقه الهلال وسجل 7 أهداف لتذبذب مستواه بسبب كثرة الإصابات.

وخاض خربين 26 مباراة مع المنتخب السوري وسجل 11 هدفا خلال مختلف المسابقات التي ارتدى فيها شعار "نسور قاسيون".