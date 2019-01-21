فهد المولد: الأخضر لم يستحق الخسارة أمام اليابان

اعتبر فهد المولد مهاجم المنتخب السعودي أن الفريق لم يكن يستحق الخسارة التي تعرض لها أمام نظيره الياباني بهدف يوم الاثنين في دور الستة عشر من بطولة كأس آسيا 2019.

وخسر المنتخب السعودي بهدف وحيد أمام نظيره الياباني، على ملعب استاد نادي الشارقة، ليودع منافسات البطولة الآسيوية المقامة بالإمارات، ويتأهل المنتخب الياباني لدور الثمانية حيث يواجه نظيره الفيتنامي يوم الخميس المقبل.

وقدم المولد اعتذاره لجماهير المنتخب السعودي عقب انتهاء المباراة، لافتا إلى أن الخسارة واردة في عالم كرة القدم. وأضاف المهاجم الذي سجل هدفين في البطولة: كنا الأفضل طوال المباراة ولكن التوفيق لم يكن حليفا لنا داخل أرضية الملعب، بذلنا قصارى جهدنا من أجل تحقيق نتيجة ترضي طموحاتنا كلاعبين وكذلك الجماهير ولكن تبقى هذه طبيعة اللعبة، تفوز مرة وتخسر في أخرى.