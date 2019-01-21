عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية رياضة رياضة سعودية

فهد المولد: الأخضر لم يستحق الخسارة أمام اليابان

المصدر: العربية.نت
المولد في المباراة التي ودع بعدها المنتخب السعودي كأس آسيا 2019
رابط مختصر

اعتبر فهد المولد مهاجم المنتخب السعودي أن الفريق لم يكن يستحق الخسارة التي تعرض لها أمام نظيره الياباني بهدف يوم الاثنين في دور الستة عشر من بطولة كأس آسيا 2019.

وخسر المنتخب السعودي بهدف وحيد أمام نظيره الياباني، على ملعب استاد نادي الشارقة، ليودع منافسات البطولة الآسيوية المقامة بالإمارات، ويتأهل المنتخب الياباني لدور الثمانية حيث يواجه نظيره الفيتنامي يوم الخميس المقبل.

وقدم المولد اعتذاره لجماهير المنتخب السعودي عقب انتهاء المباراة، لافتا إلى أن الخسارة واردة في عالم كرة القدم. وأضاف المهاجم الذي سجل هدفين في البطولة: كنا الأفضل طوال المباراة ولكن التوفيق لم يكن حليفا لنا داخل أرضية الملعب، بذلنا قصارى جهدنا من أجل تحقيق نتيجة ترضي طموحاتنا كلاعبين وكذلك الجماهير ولكن تبقى هذه طبيعة اللعبة، تفوز مرة وتخسر في أخرى.

كلمات دالّة

#فهد المولد, #المنتخب السعودي, #كأس آسيا, #اليابان

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر