لؤي السبيعي: بيتزي يستحق التجديد..وكأس آسيا فقدت الأخضر

طالب لؤي السبيعي، نائب رئيس اتحاد القدم والمشرف العام للمنتخب السعودي الأول، بالتجديد للمدرب المنتخب خوان أنطونيو بيتزي، لافتا إلى أن لاعبي المنتخب يشعرون بالراحة مع المدرب الأرجنتيني.

وودع الأخضر منافسات كأس آسيا، يوم الاثنين، بعد خسارته من اليابان بهدف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت في الشارع ضمن ثمن نهائي البطولة القارية.

وقال السبيعي في لقاء مع "العربية" بعد المباراة: كان يجب استغلال الفرص التي لاحت لنا، لاسيما أن مثل هذه المباريات لا تجد العديد من الفرص لذلك يجب الاستفادة منها، ولأول مرة نشاهد المنتخب الياباني يدافع بهذا الشكل، ولم نشاهد له فرصا خطيرة. وأضاف: التفاصيل الصغيرة تحسم مثل هذه المباريات بجانب الأخطاء، وأعتقد أن كأس آسيا خسرت المنتخب السعودي الذي يعد من أفضل الفرق المشاركة في النسخة الحالية.

وأشار السبيعي إلى أن المنتخب خرج بمكتسبات عديدة، وذكر: اللاعبون يشعرون بالراحة مع المدرب الأرجنتيني خوان بيتزي، وأرى أن المدرب أحد المكتسبات ويستحق التجديد، لكن القرار بيد اتحاد الكرة وليس المنتخب، وسيكون هناك اجتماع للتفاوض معه للتجديد أو التعاقد مع مدرب جديد. ونفى السبيعي الأخبار المتداولة حول نيته تقديم استقالته من الإشراف على المنتخب.

وأوضح عمر باخشوين مساعد مدرب المنتخب، أن الفريق قدم كل قدراته وإمكاناته في المواجهة التي خسرها، وقال: نمتلك فريقا مميزا، لديه العديد من النواحي الإيجابية، مثل الاستحواذ على الكرة، حيث يعتبر المنتخب السعودي من أفضل الفرق تطبيقا للاستحواذ في القارة، وأثبتنا أننا الأميز لأنه من الصعب أن تصل نسبة الاستحواذ إلى 70% أمام منتخب مثل اليابان.

وزاد: لا يوجد مهاجمون في الكرة السعودية، عانينا من الجانب الهجومي ولدينا نقص في هذا الجانب، ونفتقد للمهاجم القناص لأنه غير متواجد في الكرة السعودية، والأسماء الموجودة في قائمة الأخضر تحتاج للمزيد من الوقت.