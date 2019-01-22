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آل الشيخ:اعتزال عالمي للقحطاني..ولقاء بين زيدان وبيكهام

المصدر: العربية.نت
تركي آل الشيخ مع لاعبي الهلال ويظهر في الصورة ياسر القحطاني
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جدد تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، وعده بتنظيم حفل اعتزال لياسر القحطاني، القائد السابق للمنتخب السعودي الأول والهلال، على أن تتم دعوة أحد الفرق العالمية للمشاركة في المباراة.

وقال آل الشيخ خلال مؤتمر صحافي عقد، يوم الثلاثاء، لتدشين استراتيجية هيئة الترفيه: سننظم حفل اعتزال يليق بما قدمه اللاعب طوال مشواره الكروي، وذلك بعد موافقة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة، وبالتنسيق بين الهيئتين.

وأعلن آل الشيخ عن تنظيم السعودية مباراة تجمع بين النجمين العالميين الفرنسي زين الدين زيدان والإنجليزي ديفيد بيكهام، بالإضافة إلى نجوم العالم خلال العام الجاري ضمن جدول هيئة الترفيه.

كلمات دالّة

#القحطاني, #بيكهام, #زيدان, #آل الشيخ

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