اتحاد القدم: مشاركة الشمراني في كأس آسيا قانونية

أكد الاتحاد السعودي نظامية مشاركة الظهير الأيسر حمدان الشمراني في مباريات المنتخب الذي ودع كأس آسيا يوم الاثنين من ثمن النهائي.

وراجت أخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول عدم نظامية مشاركة اللاعب المنتمي إلى نادي الفيصلي وذلك بعد طرده في بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً السنة الماضية.

وكتب الاتحاد السعودي على "تويتر": ما أثير عن عدم قانونية مشاركة حمدان الشمراني في كأس آسيا 2019 عارِ عن الصحة وأنه يملك المستندات الدولية الرسمية قبل المشاركة في البطولة.

وشارك الشمراني مع المنتخب السعودي في 3 مباريات، الأولى كان بديلاً عن ياسر الشهراني المصاب، قبل أن يدخل أساسياً أمام كوريا الشمالية وقطر.