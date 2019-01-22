الاتفاق يمدد تعاقده مع علي هزازي حتى 2024

أعلن نادي الاتفاق السعودي، المنافس في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تجديد التعاقد مع لاعب خط الوسط علي هزازي، حتى عام 2024.

وأصدر النادي بيانا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي على "تويتر"، يوم الثلاثاء، أوضح فيه تجديد عقد اللاعب حتى عام 2024، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.

وشارك هزازي "25 عاما" في 13 مباراة مع الاتفاق في بطولة الدوري هذا الموسم، ولم يسجل أي هدف، وتلقى 3 بطاقات صفراء وتعرض للطرد مرة واحدة.

ويحتل الاتفاق المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري، حقق خلالها 6 انتصارات وتعادل 5 مرات وخسر في مثلها، وحصد 23 نقطة، ويستعد الاتفاق لمواجهة نظيره القيصومة مساء يوم الأربعاء، على ملعب نادي الباطن، ضمن مواجهات دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.