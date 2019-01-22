الباطن يقصي الرائد ويتأهل لملاقاة الاتحاد

أقصى الباطن ضيفه الرائد من ثمن نهائي كأس الملك، فيما بلغ الجيل الدور ذاته عقب فوزه على الجيل في الجولة التي أقيمت يوم الثلاثاء.

وتقدم الباطن على الرائد بعد مرور 18 دقيقة عبر لاعبه جوناثان بينيتس الذي استغل خطأ فادحاً من حارس الرائد عز الدين دوخة، بينما عاد الرائد بعد مرور 4 دقائق من بداية الشوط الثاني عبر لاعبه فرحان حساني، وسجل الباطن هدف الفوز في الدقيقة 107 عن طريق رائد الغامدي، ويتأهل لملاقاة الاتحاد الذي تجاوز التقدم في المرحلة الماضية.

وفي المباراة الأخرى سجل إدغار فييرا هدفاً في الوقت الإضافي لمصلحة الجيل على حساب أبها، ليصعد الأول إلى ربع النهائي ويقابل النصر الذي تجاوز الفيحاء 6-0 يوم الاثنين.

وتختتم منافسات دور ثمن النهائي الأربعاء بإقامة 3 مواجهات تجمع القيصومة مع الاتفاق على ملعب نادي الباطن، والتعاون مع الشباب على ملعب مدينة الملك عبدالله ببريدة، والأهلي مع الوحدة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة