الفيحاء يضم مهند فلاتة من الهلال

أعلنت إدارة الفيحاء توقيعها مع مهند فلاتة قادماً من الهلال بعقد إعارة يمتد حتى نهاية النسخة الحالية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووقع الطرفان العقد في مقر النادي بالمجمعة بحضور محمد الدهش المشرف العام على فريق كرة القدم وعضو مجلس إدارة النادي.

وصعد فلاتة (22 عاماً) من الفريق الأولمبي بنادي الهلال مطلع الموسم الماضي، ولعب مع الأزرق 5 مباريات الموسم الماضي في الدوري ومباراة بكأس الملك ومثلها بدوري أبطال آسيا، لكنه خرج من حسابات جورجي جيسوس الفنية منذ بداية الموسم الجاري ولم يشركه المدرب البرتغالي في أي مباراة.