برناوي يدافع عن ألوان اتحاد جدة حتى نهاية الموسم

أعلنت إدارة اتحاد جدة برئاسة المكلف، لؤي ناظر، التعاقد مع ياسين برناوي الظهير الأيمن لنادي القادسية بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي مع خيار الشراء.

وبات برناوي (25 عاماً) ثاني لاعب محلي يتعاقد معه النادي الجدّاوي بعد عبدالله العمار مدافع الفتح، كما أكد فهد المدلج رئيس الفيصلي اتفاق ناديه مع الاتحاد على انتقال عبدالعزيز البيشي، بعد نهاية مشاركة المنتخب السعودي في كأس آسيا 2019.

وبدأ برناوي مشواره مع الشباب الذي وصل من خلاله إلى المنتخبات السنية السعودية، وانتقل بعدها إلى الفيصلي، وفي صيف 2015 انتقل إلى النصر، لكنه لم يلعب أي مباراة قبل أن ينتقل نحو القادسية في تلك الفترة.

وفي الموسم الحالي لعب برناوي 12 مباراة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مع فريقه، كما شارك في مباراة البكيرية ضمن كأس الملك والتي ودعها القادسية من دور 64.