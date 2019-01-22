الأهلي يفقد سوزا 3 أشهر ويضم الشهراني من ضمك

يخضع البرازيلي جوزيف دي سوزا لاعب أهلي جدة السعودي لكرة القدم لعملية جراحية عاجلة للتعافي من التهاب مستمر يشكو منه في أسفل البطن.

وأوضح نادي أهلي جدة أنه سيتم تحديد مكان وموعد إجراء العملية الجراحية خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويدخل سوزا في برنامجه التأهيلي عقب العملية الجراحية ويستمر لمدة ثلاثة أشهر قبل العودة للمشاركة في التدريبات والمباريات الرسمية.

ويتواجد أهلي جدة في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين "27 نقطة" خلف الهلال المتصدر والنصر والشباب.

وأنهت إدارة النادي الأهلي، يوم الثلاثاء، إجراءات التعاقد مع لاعب خط وسط فريق ضمك، عبدالعزيز الشهراني "23 سنة" في عقد يمتد حتى 2023.