أهلي جدة يتعاقد مع التشيلي كلاوديو بايزا

أعلن نادي أهلي جدة، يوم الثلاثاء، تعاقده مع التشيلي كلاوديو بايزا للانضمام إلى قائمة الفريق الأول لكرة القدم، قادماً من فريق كولو كولو التشيلي حتى 2022.

ويلعب صاحب الـ "26 عاما" في مركز خط الوسط، وبدأ مشواره مع كولو كولو في 2012 بالفريق الأول، وسبق ولعب مع منتخب تشيلي للشباب تحت 20 عاما.

وكان الأهلي، أعلن يوم الثلاثاء، أن غياب البرازيلي جوزيف دي سوزا لإجراء عملية جراحية عاجلة للتعافي من التهاب مستمر يشكو منه في أسفل البطن، ويدخل سوزا في برنامجه التأهيلي عقب العملية الجراحية ويستمر لمدة ثلاثة أشهر قبل العودة للمشاركة في التدريبات والمباريات الرسمية.

ويتواجد أهلي جدة في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين "27 نقطة" خلف الهلال المتصدر والنصر والشباب.