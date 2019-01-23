اتحاد جدة يفسخ تعاقده مع حسن معاذ

أعلن مجلس إدارة اتحاد جدة، إنهاء تعاقد النادي مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم، حسن معاذ، بعد أن تم إنهاء العقد المبرم بالتراضي بين الطرفين.

وقال اتحاد جدة في بيان صحافي نشره، يوم الأربعاء، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : قدم مجلس الإدارة الشكر للاعب على جهوده وتعاونه مع زملائه لخدمة الفريق، متمنيا له التوفيق في مستقبله الرياضي، بعد أن تم إنهاء العاقد بتراضي الطرفين.

ومثل حسن معاذ "32 عاما" المنتخب السعودي في وقت سابق، بجانب ناديي الشباب والفيحاء قبل انتقاله إلى اتحاد جدة في 2018.

وسبق وأصدرت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، عقوبة بالإيقاف لمدة عامين بحق حسن معاذ، لاعب فريق الاتحاد، وذلك على خلفية تعديه على حسين عبدالغني مدافع أحد في مباراة سابقة بين الفريقين، قبل أن يصدر قرارا برفع العقوبات عن الموقوفين.