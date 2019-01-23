إدارة النصر ترفض نقل مباراة أحد أو تأجيلها

رفضت إدارة النصر إقامة مباراة فريقها أمام أحد خارج الرياض أو تأجيلها وذلك رداً على ما قاله قصي الفواز رئيس اتحاد القدم عبر برنامج "في المرمى" حول إقامة المباراة أو تأجيلها، فيما تساءل سعود آل سويلم رئيس النادي عن كيفية وجود موعد مناسب للمباراة مستقبلاً نظراً للجدول المزدحم.

وتمسكت إدارة النصر في بيانها بإقامة المباراة يوم الأحد (27 يناير الجاري) وعدم تأجيلها بسبب عدم جاهزية ملعبي ستاد الملك فهد الدولي وستاد الأمير فيصل بن فهد.

وقال الأصفر في البيان: تم التحذير من أرضية ستاد الأمير فيصل بن فهد أكثر من مرة دون أن يتفاعل الاتحاد السعودي مع ذلك، بل على العكس تم معاقبة النادي بسبب ذلك.

وفي المقابل، قال سعود آل سويلم رئيس النصر عبر حسابه الرسمي في "تويتر": بدأنا الدوري والنصر يلعب مبارياته على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، حذرنا من الأرضية، حذرنا من جاهزية الملعب، وشاركنا التحذير أندية أخرى لعبت على نفس الملعب، منذ عدة أشهر، وكأن شيء لم يحدث، لم نجد من يستمع للتحذير بل تم تغريمنا بسبب انتقاد أرضية الملعب، أخذنا عهود ووعود ولكن بلا أفعال جادة… نقلنا مباراتنا مع الفتح خارج أرضنا، أملاً في أن يكون استاد الملك فهد جاهزا، وعندما لعبنا عليه وجدنا الأرضية لا تقلّ سوءاً عن الملعب السابق، ولا تليق بالكرة السعودية.

وواصل: رئيس هيئة الرياضة مشكورا طلب التحقيق وخرجت النتائج تؤكد صحة كل مطالبات نادي النصر تجاه الملعبين !وماذا بعد؟! منهم الأشخاص؟ من يستعيد للنصر حقه في الغرامات التي فرضت عليه؟ أين سيلعب؟ ومتى؟ ومامدى دقة المواعيد ، وهل سيكون الملعب جاهزاً في الخامس من فبراير ؟ وإذا كان اتحاد الكرة يريد تأجيل مباراة النصر وأحد، وهذا الخيار مرفوض رفضاً قاطعاً بالنسبة لنا !! كيف سيجد لها موعدا جديدا ونحن سنلعب في شهر فبراير مباراة كل 4 أيام؟