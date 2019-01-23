الانضباط توقف لاعب الفيصلي روجيريو وتغرمه 20 ألف ريال

أوقفت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة السعودي، البرازيلي روجيريو دي أسيس، لاعب الفيصلي، مباراتين وألزمته دفع غرامة مالية قدرها "20 ألف ريال".

وقالت لجنة الانضباط في بيان نشره الاتحاد السعودي على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يوم الأربعاء: قام لاعب الفيصلي، روجيريو دي أسيس سيلفا، أثناء خروجه من أرض الملعب بعد نهاية مباراة فريقه أمام الهلال، بعمل إشارة بيده تشكل سلوكا غير رياضي يسيء إلى طاقم تحكيم المباراة.

وفاز الهلال على الفيصلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما ضمن ثمن نهائي كأس الملك، وصعد على إثرها الهلال إلى ربع النهائي.

وألزمت لجنة الانضباط وسام صالح سويد، لاعب الفيصلي، بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال، وذلك بعدما قام بتصريح خلال مقابلة إعلامية عقب المباراة، يتضمن إساءة إلى حكم اللقاء، حسب ما ذكر بيان لجنة الانضباط.

وقررت اللجنة إيقاف توفيق حاجي، لاعب الفيحاء، مباراة واحدة إلى جانب دفع 10 آلاف ريال كغرامة مالية، لاستخدامه اللعب العنيف تجاه لاعب النصر مما أدى إلى طرده مباشرة من قبل الحكم في الدقيقة 70 من المباراة التي كسبها النصر بسداسية دون مقابل وتأهل بعدها إلى ربع نهائي كأس الملك.