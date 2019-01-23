التعاون يفاجئ الشباب بثلاثية.. ويقصيه من كأس الملك

حجز التعاون مقعده إلى الدور ربع النهائي عقب فوزه الكبير على ضيفه الشباب 3-صفر، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم، يوم الأربعاء، في الدور ثمن النهائي لكأس الملك.

وانضم التعاون لفرق الاتحاد والباطن والنصر والهلال والجيل والاتفاق، على أن يختتم الدور ثمن النهائي بمواجهة أهلي جدة ونظيره الوحدة التي تقام يوم الأربعاء.

وشهدت المباراة أفضلية للتعاون الذي انتظر حتى الدقيقة 10 والتي شهدت تسجيله الهدف الأول عن طريق المهاجم ربيع سفياني الذي حول عرضية زميله هيلدون راموس برأسه في شباك الشباب، وعند الدقيقة 41 تمكن لاعب التعاون هيلدون من تسجيل الهدف الثاني عن طريق ركلة جزاء تسبب بها زميله الكاميروني توامبا، وفي الدقيقة 45 تمكن المدافع إبراهيم الزبيدي من تسجيل الهدف الثالث للتعاون عقب تلقيه تمريرة مميزة من زميله السوري جهاد الحسين ليضع الكرة في الشباك.

وسيواجه التعاون في الدور ربع النهائي الفائز من مواجهة أهلي جدة والوحدة.