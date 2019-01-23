الفتح يتعاقد مع مهاجم قرطبة الإسباني

اتفق مجلس إدارة نادي الفتح، مع الصربي ساشا يوفانوفيتش، لينضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأوضح الحساب الرسمي لنادي الفتح على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يوم الأربعاء، أن إدارة الفتح اتفقت مع نادي قرطبة الإسباني لإنضمامه لمدة سنتين ونصف، على أن يتم قيده بشكل رسمي في صفوف "النموذجي" بعد إجراء الفحوصات الطبية.

ويشار إلى أن ساشا يوفانوفيتش "27 عاما" يلعب في خانة الهجوم، بدأ مشواره في الدوري الصربي 2009 ولعب مع ثلاثة أندية قبل انتقاله إلى قرطبة الإسباني في 2017.

ويتواجد الفتح في المركز الـ 11 بترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين "19 نقطة".