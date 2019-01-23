الفيحاء يضم مزيعل اتحاد جدة بنظام الإعارة

وقعت إدارة الفيحاء رسمياً عقد إعارة المدافع الأيمن عمر المزيعل قادماً من اتحاد جدة حتى نهاية الموسم الجاري، بعد يوم واحد من استعارتها لاعب الوسط مهند فلاتة من الهلال.

وشارك المزيعل مع الاتحاد في 8 مباريات دورية هذا الموسم، قبل الغياب عن آخر جولتين أمام الاتفاق عندما كان لاعباً احتياطياً، وخارج القائمة تماماً أمام القادسية في المواجهة التي كسبها فريقه.

ولعب عمر (26 عاماً) في صفوف الشباب ورحل بعد ذلك إلى العروبة والوحدة قبل الانتقال لمصلحة اتحاد جدة صيف 2016، ومع الأخير استطاع تحقيق لقبي كأس ولي العهد وكأس الملك.