المصري مؤمن زكريا ينضم إلى صفوف أحد

أعلن مجلس إدارة أحد، يوم الأربعاء، عن تعاقد النادي مع المصري مؤمن زكريا قادما من الأهلي المصري بنظام الإعارة إلى نهاية الموسم.

وقال النادي في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": أنهت إدارة النادي إجراءات التعاقد مع اللاعب مؤمن زكريا "وسط " بنظام الإعارة الى نهاية الموسم .

وسبق وتمت إعارة صاحب الـ "30 عاما" إلى أهلي جدة في مطلع 2018، وبدأ مؤمن زكريا مشواره مع الإنتاج الحربي في 2009 وانتقل إلى المصري في 2010، ولعب في الموسم التالي مع إنبي ومنها إلى الزمالك في 2013، قبل إنضمامه إلى الأهلي.

ويتذيل أحد ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد "6 نقاط".