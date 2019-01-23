بن مصطفى: فضلت الشباب على فرنسا.. والبلطان غيّر الفريق

كشف التونسي فاروق بن مصطفى حارس الشباب أنه فضل التعاقد مع الأخيرعلى الرحيل إلى أندية فرنسية، مشيراً إلى أن حضور الرئيس خالد البلطان غيّر شكل الفريق.

وقال بن مصطفى لـ"في المرمى": عندما وصلني عرض الشباب صيف 2017م كان لدي بعض العروض من أندية فرنسية، ولكني فضلت التعاقد مع الأول بعدما استشرت بعض اللاعبين التوانسة الذين سبق لهم التواجد في الدوري السعودي ونصحوني بالتعاقد مع الشباب.

وزاد: تحولت مسيرتي بشكل مختلف عندما حضرت إلى السعودية، وزاد عدد مشاركاتي مع المنتخب التونسي وصولاً إلى تمثيل بلادي في كأس العالم الأخيرة.

وحول فريقه الذي يحتل المركز الثالث في ترتيب أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أجاب: مدربنا الروماني ماريوس سوموديكا يطالبنا بالتركيز والانضباط، كما أن حضور خالد البلطان غير شكل الفريق وأعطانا دفعة معنوية.