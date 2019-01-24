الرباط الصليبي ينهي موسم الكولومبي بونيا مع الفيحاء

أعلن نادي الفيحاء، يوم الخميس، عن تعرض حارس الفريق الأول لكرة القدم الكولومبي كريستيان بونيا لقطع في الرباط الصليبي، ليغيب عن قائمة الفريق إلى نهاية الموسم الجاري.

وقال الفيحاء في بيان صحافي نشره على موقع الرسمي: أوضحت الفحوص الطبية التي أجراها حارس الفريق الأول لكرة القدم الكولومبي كريستيان بونيا تحت إشراف الشريك الطبي عيادة فزيوتريو عن تعرّضه لقطع في الرباط الصليبي للركبة، على أن يتحدد موعد العملية خلال الفترة المقبلة وتصل فترة التأهيل إلى ستة أشهر بعد العملية.

وكان بونيا قد تعرض لإصابة في الركبة خلال مباراة النصر يوم الإثنين الماضي ضمن الدور 16 من كأس الملك ولم يتمكن على إثرها من إكمال المباراة.

إلى ذلك، وقعت إدارة نادي الفيحاء رسمياً مع الظهير الأيسر بنادي الاتحاد محمد قاسم بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم، وجرت مراسم التوقيع بمقر النادي مساء يوم الخميس.