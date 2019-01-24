الفتح يعلن استعارة البيلاروسي كورزون عاماً واحداً

أعلن مجلس إدارة الفتح المنافس بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، التعاقد مع الدولي البيلاروسي نيكيتا كورزون لمدة عام على سبيل الإعارة من دينامو كييف الأوكراني.

ونشر الحساب الرسمي للنادي عبر "تويتر": إدارة الفتح تتفق مع لاعب دينامو كييف الدولي البيلاروسي كورزون بنظام الإعارة لمدة عام. ويرغب الفتح في تدعيم صفوفه من أجل التقدم في ترتيب جدول المسابقة، حيث يحتل المركز العاشر برصيد 19 نقطة حصدها من أربعة انتصارات، وسبعة تعادلات ، وخمس هزائم.

ويستعد الفتح لمواجهة القادسية، يوم الأحد المقبل ضمن منافسات المرحلة السابعة عشرة من عمر بطولة الدوري.