حاتم خيمي: ننتظر رد "فيفا" على سلامة موقف بن شرقي

أوضح حاتم خيمي، رئيس مجلس إدارة نادي الوحدة، أن النادي يعمل على التعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي لانضمامه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، لكن النادي يتأكد من سلامة موقف اللاعب لدى الاتحاد الدولي "فيفا" قبل التوقيع معه.

وقال خيمي في لقاء مع برنامج "في المرمى" يوم الأربعاء: ننتظر الرد من الاتحاد الدولي في أقرب وقت، لاسيما أنه لعب مع الهلال ولانس الفرنسي، وإذا لم يكن موقفه سليما، لدينا خيار آخر وهو لاعب عربي في أوروبا.

ولفت عبدالله خوغير، نائب رئيس النادي، إلى أن تيسير نادي الجاسم عاد إلى فريقه السابق أهلي جدة.

وأكد المصري محمد عواد، حارس مرمى الوحدة، أن الحظ حالف الفريق في ركلات الترجيح أمام الأهلي، ونجح في نيل بطاقة العبور إلى ربع نهائي كأس الملك ومقابلة التعاون.