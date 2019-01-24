حسن معاذ يعود إلى صفوف نادي الشباب

أعلن مجلس إدارة الشباب، يوم الخميس، انضمام حسن معاذ إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بعدما فسخ اتحاد جدة عقده مع يوم الأربعاء.

ويعود صاحب الـ "32 عاما" إلى فريقه السابق بعقد يمتد لموسم ونصف الموسم، وقال الشباب في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي: تمنت إدارة النادي للاعب التوفيق والنجاح في مسيرته الرياضية.

ووقع معاذ مخالصة مالية مع الشباب مطلع موسم 2017 – 2018، لينتقل إلى الفيحاء، إلا أنه في نصف الموسم الماضي، عاد معارا إلى الشباب، قبل أن يوقع لاتحاد جدة الذي فسخ تعاقده معه.

كما وقعت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان عقداً احترافياً مع اللاعب نواف الحبشي لثلاثة مواسم.