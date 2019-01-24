عبدالغني يهدر "ترجيحية".. والوحدة يتأهل إلى ربع النهائي

أكمل الوحدة عقد الفرق المتأهلة إلى الدور ربع النهائي في كأس الملك عقب فوزه الصعب على مضيفه أهلي جدة بركلات الترجيح 3-1، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، واحتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" في الدور ثمن النهائي.

وتقدم الأهلي أولاً عند الدقيقة 40 عن طريق مهاجمه دجانيني تافاريس الذي اخترق دفاع الوحدة وسدد الكرة في شباك الحارس المصري محمد عواد.

وفي الشوط الثاني واصل الأهلي أفضليته وسنحت له فرصة خطيرة لمهاجمه عمر السومة الذي ارتقى لعرضية زميله حسين عبدالغني وحول الكرة برأسه إلا أنها مرت بجانب القائم الأيسر للحارس.

وعند الدقيقة 58 سجّل السوري عمر السومة الهدف الثاني للأهلي إلا أن الحكم الصربي ميلوراد ألغى الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو لوجود المهاجم تافاريس بموقع التسلل.

وواصل الأهلي هجومه وكاد مهاجمه تافاريس يسجل الهدف الثاني بعدما ارتقى لعرضية زميله حسين عبدالغني وحول الكرة برأسه إلا أنها أصابت القائم الأيسر للحارس المصري محمد عواد.

وعند الدقيقة 85 تمكن الفنزويلي أوتيرو من تسجيل هدف التعادل للوحدة بعدما تصدى لخطأ خارج منطقة الجزاء ليسدد الكرة في شباك الحارس ياسر المسيليم.

وانخفض أداء الفريقين في الشوطين الإضافيين لتتجه المباراة إلى ركلات الترجيح والتي حسمها الوحدة بنتيجة 3-1. وأضاع للأهلي اللاعبون نوح الموسى حسين عبدالغني والتشيلي دياز، في حين سجّل للاهلي لاعبه دجانيني تافاريس، وأضاع للوحدة لاعبه البرازيلي ماركوس جوليرمي، في حين سجّل له فيصل درويش والبرازيلي ريناتو شافيز والفنزويلي أوتيرو ليواجه الفريق المكي نظيره التعاون الذي فاز على الشباب 3-صفر في الدور ربع النهائي.