الفيصلي.. موناكو الكرة السعودية

اعتاد نادي الفيصلي جلب مواهب شابة بمبالغ بسيطة أو بالمجان ومساعدتها على التألق والبروز قبل بيعها للأندية الأخرى بضعف القيمة، وهي سياسة اعتمدت عليها العديد من الأندية الأوروبية وأبرزها نادي موناكو الفرنسي.

وكان الفيصلي قد أعلن بيع عقد لاعبه عبد العزيز البيشي إلى اتحاد جدة يوم الخميس، ليكون آخر من أتى للفيصلي مغمورا وتم بيعه لاعبا دوليا وعنصرا أساسيا في صفوف الفريق في الموسم الحالي.

وتعد صفقات بيع عبده برناوي وعبدالله المطيري وعقيل بلغيث من أوائل سياسة فريق الفيصلي بعدما بيع الأول للنصر فيما وقع الآخرين للأهلي في عام 2007.

وكان الفيصلي قد أظهر محمد جحفلي في بين أعوام 2010 و2014 قبل الانتقال إلى الهلال وسط منافسة من الاتحاد آنذاك على خدمات اللاعب نفسه. ووقع نادي مدينة حرمة مع الظهير الأيمن ياسين برناوي في عام 2010 قادما من الفئات السنية لنادي الشباب، قبل أن يبيعه للنصر في عام 2013. وفي العام نفسه، استقطب الفيصلي لاعب الوسط مشاري الثمالي من الفئات العمرية لنادي وج ليضمه إلى ذات الفئة في الفريق، قبل أن يلعب للفريق الأول عامين حتى 2015، ومنه إلى نادي الشباب في 2015.

ورغم نشأة المدافع محمد سالم في صفوف الجبلين والاتحاد إلا أن الفيصلي وقع معه ليمثلهم من 2012 وحتى 2017 قبل الانتقال إلى الشباب الذي ما زال يلعب في صفوفه حتى الآن.

وتعد صفقتا سلطان الغنام وحمد آل منصور للنصر هي آخر ما قامت به إدارة الفيصلي، قبل عبدالعزيز البيشي، عندما أعلن "العنابي" بيعهما لنادي العاصمة في مارس الماضي، رغم خوض الأول موسمين بقميصه والآخر موسما واحدا.

وعرف موناكو الفرنسي باتخاذ السياسة ذاتها عندما باع نجم فريقه، الكولومبي خاميس رودريغيز لريال مدريد الإسباني في موسم 2014 – 2015، قبل أن يقوم نادي الإمارة ببيع شبه تشكيلة كاملة للفريق في صيف الموسم الماضي، بدأت بذهاب الفرنسي بنيامين ميندي والبرتغالي برناردو سيلفا إلي مانشستر سيتي وباكايوكو لتشيلسي وكورزاوا ومبابي لباريس سان جيرمان وليمار لأتلتيكو مدريد انتهاء بالبرازيلي فابينيو لليفربول الإنجليزي في 3 مواسم متتالية.