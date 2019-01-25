معاذ يتبع خطوات روماريو..ويعود إلى الشباب للمرة الثالثة

اعتاد اللاعبون على العودة إلى أنديتهم بهدف إنهاء مسيرتهم الكروية مع الفريق الذي بدأوا مشوارهم الاحترافي في صفوفه، لأسباب مختلفة أبرزها بدافع العاطفة والحنين ورد الجميل إلى بيته الأول، بينما شهدت السنوات الماضية حركة واسعة لبعض اللاعبين الذين عادوا إلى أنديتهم السابقة لثلاث مرات وأكثر.

ويعتبر حسن معاذ، الظهير الأيمن، الذي أعلن الشباب ضمه عودته إلى الفريق للمرة الثالثة، يوم الخميس، أحد العناصر الذين ارتدوا قميصان أنديتهم في ثلاث فترات مختلفة، بعدما وقع صاحب "32 عاما" مخالصة مالية مع الشباب مطلع موسم 2017-2018، وانتقل إلى الفيحاء، لكنه عاد إلى الشباب في منتصف الموسم الماضي على سبيل الإعارة، ووقع بداية الموسم الجاري مع اتحاد جدة الذي فسخ التعاقد معه في الأيام الماضية.

وعلى مستوى الكرة العربية، يعد المصري حسني عبد ربه أحد هؤلاء اللاعبين، حيث بدأ مشواره الطويل مع الإسماعيلي في 2003- 2005، وخاض تجربة في فرنسا مع ستراسبورغ وعاد معارا إلى الإسماعيلي في 2016-2007، ومنها إلى شباب الأهلي دبي الإمارات معارا في 2008-2009، قبل أن يعود مجددا إلى الإسماعيلي في الموسم التالي، وانتقل بعدها إلى اتحاد جدة والنصر في السعودية، وحاليا يختم صاحب الـ" 34 عاما" مسيرته في الدوري المصري مع الإسماعيلي.

يعد التونسي أحمد العكايشي "29 عاما" من اللاعبين الذين تنقلوا بين عدة أندية ولعب مع النجم الساحلي في ثلاث فترات، وهو الفريق الذي بدأ معه مشواره في تونس ومنها اتجه إلى إنغولشتات 04 الألماني في 2011، وعاد إلى تونس في 2013 لكن مع الترجي، ومن ثم استعاده ناديه النجم الساحلي في 2015، وانتقل منه إلى اتحاد جدة 2016، وعاد إلى النجم للمرة الثالثة بعد إنهاء تعاقده مع النادي السعودي في 2018، وتوصل في الانتقالات الشتوية الحالية لاتفاق يقضي بانتقاله إلى الاتفاق.



وعاد البرازيلي روماريو إلى ناديه المفضل "فاسكو دا غاما" 4 مرات، حيث بدأ في الفئات السنية بالنادي في 1981 ولعب للفريق الأول من 1985 وحتى 1988 ليعود بعدها في 2000-2002، والمرة الثالثة كانت في 2005-2006، والرابعة كانت في 2007.

واختتم الأرجنتيني فيرون مسيرته مع ناديه إستوديانتس، والذي بدأ معه مشواره في موسمي 1994-1996، وخاض تجارب أوروبية مع بارما ولازيو في الدوري الإيطالي، ومنه إلى الدوري الإنجليزي قبل العودة إلى منزله إستوديانتس في عام 2006 حتى 2012 وعودة ثالثة قبل اعتزاله في 2017.

ولعب المهاجم الأرجنتيني كارلوس تيفيز، خلال مشواره مع 8 أندية، لكن يضع مكانة خاصة لنادي الذي انطلق منه وهو بوكا جونيورز الذي خاض معه أول مباراة في 2001 واستمر معه لغاية 2004، ومنها لعب في البرازيل مع كورينثيانز، ومنها إلى إنجلترا مع ويست هام ومانشستر يونايتد وجاره سيتي، وتوجه إلى يوفنتوس الإيطالي بعدها، قبل أن يعود إلى بوكا جونيورز في 2015-2016، وخاض موسم في الدوري الصيني مع شنغهاي، وعاد في 2018 إلى بيته الأول للمرة الثالثة.

وكان سبورتينغ لشبونة وجهة الجناح البرتغالي ناني في ثلاث مراحل، بعدما بدأ مشواره مع سبورتينغ في 2005 واستمر حتى 2007، وانتقل إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، لكن تمت إعارته إلى سبورتينغ في 2014-2015، ومنها انطلق إلى الدوري التركي مع فناربخشة، وثم إسبانيا مع فالنسيا وخاض موسما في إيطاليا مع لاتسيو، قبل العودة إلى سبورتينغ في 2018.

ويمتلك المهاجم البيروفي كلاوديو بيتزارو، مسيرة واسعة في الملاعب الألمانية، لكنه لديه حب مختلف لفيردر بريمن، الذي ارتدى قميص خمس مرات على فترات مختلفة، وارتدى بيتزارو قميص بريمن للمرة الأولى من 1999 حتى 2001، قبل أن ينتقل إلى إلى بايرن ميونخ 2001-2007، ثم تشيلسي الذي أعاره لبريمن 2008-2009، ووقع نهائيا مع بريمن حتى 2012، وعاد مجددا إلى بايرن 2012-2015، ثم بريمن 2015-2017، قبل التوقيع مع كولونيا 2017-2018، وفي الموسم الحالي انضم إلى فيردر بريمن للمرة الخامسة.