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دي سوزا يجري عملية جراحية الثلاثاء المقبل

المصدر: العربية.نت
دي سوزا أمام النجوم في مباراة كأس الملك
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أعلن أهلي جدة، يوم الجمعة، وجود لاعب الوسط البرازيلي جوزيف دي سوزا في باريس الفرنسية، لإجراء عملية جراحية أسفل البطن يوم الثلاثاء المقبل، علي يد الجراح الفرنسي جيل ربول، بعد أن خضع إلى فحوص طبية.

وقرر النادي الغربي دخول دي سوزا فترة تأهيل بعد إجرائه العملية الجراحية تصل إلى 3 أشهر، قبل العودة إلى المشاركة مع الفريق في التدريبات والمباريات الرسمية.

ويعد لاعب الوسط البرازيلي من اهم لاعبي الأهلي في الموسم الحالي نظرا لاعتماد المدرب الأرجنتيني بابلو غيدي، عليه بصورة مستمرة في جميع البطولات التي خاضها مع الفريق.

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#أهلي جدة, #الدوري السعودي, #جوزيف دي سوزا

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