مدافع الأهلي.. أفرح جماهير فالنسيا وتسبب بهبوط فيتوريا

تسبب المدافع البرازيلي أديرلان سانتوس بهبوط فريقه إشبورتي كلوب فيتوريا إلى دوري الدرجة الثانية البرازيلي "سيري ب" بعدما سجل هدفا في مرماه وتسبب بركلة جزاء في المباراة التي جمعت فريقه بكروزيرو أواخر نوفمبر الماضي.

وكان أهلي جدة قد أعلن اتفاقه مبدئياً يوم الخميس، مع البرازيلي الذي سبق وأن دافع عن ألوان نادي بلده ساوباولو وفالنسيا الإسباني وسبورتنغ براغا البرتغالي.

وتناقل صحفيون إسبان خبر الاتفاق المبدئي بين البرازيلي أديرلان سانتوس وأهلي جدة بشكل كبير، بعدما عبر معظمهم عن فرحتهم بالتخلص من قلب الدفاع والذي اكتسب شهرة في إسبانيا لتواضع مستواه بجانب عدم اهتماماته نفسه في الجانب اللياقي.

وبدأ الإسبان ومشجعو نادي فالنسيا، مالك بطاقة اللاعب، بنشر الخبر والتعليق عليه بطرق تفيد فرحتهم بإيجاد طريقة خلصتهم من أديرلان سانتوس الذي قدم إلى النادي الملقب بالخفافيش في عام 2015.

وجاء توقيع اللاعب لفالنسيا عن طريق وكيل أعماله خورخي مينديز، الصديق المقرب لنونو أسبيريتو، مدرب فالنسيا آنذاك، ما أثار غضب المشجعين لعدم معرفتهم باللاعب بشكل مسبق ولأن مينديز أحضر لاعباً للنادي من أجل تسويقه دون النظر إلى قيمته الفنية.

ولكن سانتوس وخلال موسمين ارتدى فيهما قميص فالنسيا، لم يلعب أكثر من 30 لقاء لتقرر إدارة النادي الجديدة بقيادة الإسباني ماتيو أليماني التخلص منه عن طريق إعارته في الموسم الماضي إلى ساو باولو البرازيلي إلا أن النادي الشهير طلب فسخ إعارته في أبريل، ليعود فالنسيا ويرسله معاراً إلى فيتوريا حتى يناير الحالي، وقد كان النادي الساحلي يفكر في توقيع مخالصة معه في الفترة الحالية لعدم اهتمام الأندية بخدماته.

ونشر أحد الإسبان تغريدة بخصوص التعاقد مع المدافع البرازيلي وهو يقول "أشعر بالأسف حقاً لكم، وأدعو لكم ولفريقكم" فيما قام آخر بكتابة تعليق على الخبر وهو يقول "أتمنى أن لا يكون إشاعة" في دلالة على انتظار جماهير الخفافيش خبر بيعه أو مخالصته.

وكتب داني ميرونيو، أحد الصحفيين المختصين بأخبار نادي فالنسيا يوم الجمعة تغريدة على صور سانتوس بشعار الأهلي وقال "فالنسيا لم يعلن بعد عن بيع عقد اللاعب بشكل نهائي ولكن اللاعب توشح بشعار ناديه الجديد، ما يجعلنا نشعر ببعض الراحة".

وكان سانتوس قد عاد في صيف 2016، بشكل أثار استياء الجماهير والصحفيين عامة، بعدما ظهرت عليه آثار زيادة الوزن في أول تدريب للفريق بعد الإجازة الرسمية، كما اشتهر بعدة لقطات له، كانت إحداها عندما راوغه لاعب نادي ليغانيس الإسباني بشكل رائع قبل أن يحاول هو خطف الكرة، وفي لقطة أخرى يحاول تمرير الكرة على طريقة "رابونا" وهي لمس الكرة بمشط القدم من وراء القدم الأخرى، وهي حركة يتخصص فيها لاعبون مهاريون في الجانب الهجومي، كما انتشر مقطع مرئي للاعب في حصص تدريبات فالنسيا، ويظهر فيها وهو يلعب بمستوى أقل من زملائه بشكل واضح، كان قد صنعه مشجعو الفريق السعداء.