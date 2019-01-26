الهلال يقيل مدربه جيسوس ويتعاقد مع الكرواتي زوران

أعلنت إدارة الهلال إقالة المدرب البرتغالي، جورجي جيسوس، بعد 6 أشهر من استلامه تدريب الفريق الذي يتصدر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتعاقد مع الكرواتي زوران ماميتش بعد استقالته من تدريب العين الإماراتي.

وتعاقدت إدارة الهلال في الصيف الماضي مع المدرب البرتغالي، الذي اشتهر بتدريب قطبي العاصمة لشبونة، سبورتينغ وبنفيكا خلال الأعوام الماضية، بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الجاري.

واستطاع جيسوس تحقيق لقب السوبر على كأس الهيئة العامة للرياضة في مباراته الأولى مع الأزرق على حساب اتحاد جدة، كما بلغ ربع نهائي كأس الملك، وذات الدور في كأس زايد للأندية العربية الأبطال، ويتصدر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 37 نقطة وبفارق 3 نقاط عن ملاحقه النصر.

ودرب جورجي جيسوس الهلال في 23 مباراة بمختلف البطولات هذا الموسم، فاز في 18 منها، وتعادل 4 مرات مقابل خسارة وحيدة كانت في ديسمبر الماضي أمام الحزم.