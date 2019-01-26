الهلال يعلن التعاقد مع الإيطالي جوفينكو

وقع مجلس إدارة الهلال برئاسة الأمير محمد بن فيصل يوم الخميس، مع المهاجم الإيطالي سيباستيان جوفينكو لمدة 3 مواسم، قادماً من صفوف فريق تورونتو إف سي الكندي المشارك في دوري "إم إل إس" الأميركي.

واشتهر الجناح القصير في بداياته عندما نشأ في يوفنتوس قبل أن يمثل الفريق الأول في عام 2006 حتى 2015، أعير خلال هذه الفترة في مناسبتين، كانت إحداها لإمبولي موسم 2007 - 2008 والأخرى لنادي بارما بين عامي 2010 و2012، قبل أن يحط رحاله في الدوري الأميركي بقميص تورونتو الكندي في عام 2015 وحتى 2019.

وتدرج جوفينكو في جميع فئات المنتخب الإيطالي العمرية وصولاً إلى الأول في عام 2011، حيث شارك في عدة بطولات كبرى أبرزها كأس أمم أوروبا 2012 وكأس القارات 2013، واستطاع جوفينكو، 31 عاما، تسجيل هدف وحيد من 23 مباراة لعبها بقميص "الأزوري" الإيطالي.

وحقق جوفينكو عدة ألقاب جماعية وفردية في مسيرته، حيث فاز بلقبي الدوري الإيطالي 2013 و2014، والسوبر الإيطالي 2012 و2013، وكأس "إم إل إس" 2017، فيما كانت أبرز ألقابه الفردية هي أفضل لاعب في الدوري الأميركي لعام 2015 والحذاء الذهبي للعام نفسه.