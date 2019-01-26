عبدالإله مؤمنة رئيساً للجنة المسابقات بعد استقالة البطي

قرر المكتب التنفيذي للاتحاد السعودي لكرة القدم إعادة تشكيل لجنة المسابقات برئاسة عبدالإله مؤمنة بعد الاطلاع على خطاب الاستقالة الذي تقدم به الرئيس السابق عادل البطي.

وكان البطي قد قدم استقالته يوم الجمعة اعتراضا على إصدار بيان باسم لجنة المسابقات دون علمه. وكانت اللجنة أصدرت بيانا يفيد بنقل مباراة النصر وأحد يوم الأحد إلى مدينة المجمعة الرياضية وتأجيلها إلى يوم الاثنين.

وكان النصر قد رفض اللعب في المجمعة يوم الأربعاء عبر تغريدات لرئيس النادي سعود آل سويلم، أكد فيها أن النادي لن يلعب مباراة مقررة على أرضه في المجمعة التي تبعد 180 كيلومترا عن الرياض.