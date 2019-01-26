حارس منتخب أوزباكستان يدافع عن مرمى نادي أحد

وصل إغناتي نيسيتروف، حارس منتخب أوزباكستان، إلى المدينة المنورة إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، تمهيدا لإعلان انتقاله إلى نادي أحد.

وكان نادي أحد قد كتب على حسابه الرسمي في "تويتر" أن رئيس النادي، سعود الحربي، فاوض الحارس الدولي في وقت سابق "سيتم الإعلان عن حارس منتخب أوزباكستان بعد نجاح المفاوضات التي قدمت للاعب" وأن الإعلان الرسمي سيكون قريباً "والإعلان سيكون خلال الساعات القادمة".

وكان نيستروف الحراس الأساسي طوال مباريات منتخبه الأربع في كأس آسيا 2019، والتي لعب فيها أمام عمان واليابان وتركمنستان وأستراليا في دور ثمن النهائي. وبدأ نيستيروف، 35 عاما، تمثيل منتخبه منذ عام 2002، كما خاض 106 مباريات دولية أهمها بطولات كأس آسيا 2004 و2007 و2011 و2015 و2019، كما خاض عدة مباريات في تصفيات كأس العالم 2006 و2010 و2014 و2018.

ويلعب نستيروف على صعيد الأندية، لفريق لوكوموتيف طشقند الأوزبكي منذ عام 2014 بعد أن قدم إليه من صفوف بونيودكور.