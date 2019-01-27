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الهلال يواجه بيراميدز ودياً في محيط الرعب

المصدر: العربية.نت
الهلال يتصدر فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
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أعلن الهلال متصدر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، عن مواجهة فريق بيراميدز المصري على ملعب ستاد جامعة الملك سعود في مباراة ودية.

وستكون المواجهة الودية التي اتفق عليها الناديان، الظهور الأول للأرجنتيني رامون دياز مدرب بيراميدز الحالي، والهلال السابق والذي يعتبر أول مدرب في تاريخ النادي يحقق ثنائية الدوري وكأس الملك، على ملعب جامعة الملك سعود، منذ إقالته من منصبه مطلع العام الميلادي الماضي.

وتضم قائمة النادي المصري المهاجم السوري عمر خربين، أفضل لاعب آسيوي 2017 بعد انتقاله إلى بيراميدز قبل أسبوع بنظام الإعارة.

كلمات دالّة

#دياز, #بيراميدز, #الهلال, #خربين

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