سوريانو يفتتح أهدافه في خماسية الهلال على الفيحاء

استعاد الهلال نغمة الانتصارات بعدما اكتسح ضيفه الفيحاء 5 - 1، في المواجهة التي احتضنها استاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة، في المرحلة 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت المباراة أفضلية للهلال الذي لم يجد صعوبة في تحقيق الفوز على مضيفه الفيحاء، حيث كان قريباً من التسجيل مبكراً بعدما تلقى مهاجمه الفرنسي بافتيمبي غوميز عرضية مميزة من زميله البرازيلي كارلوس إدواردو وحول الكرة بقدمه إلا أنها اعتلت العارضة.

وعند الدقيقة 27 تمكن الاسباني جوناثان سوريانو من افتتاح التسجيل بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله محمد البريك ليسدد الكرة قوية استقرت في شباك الحارس مسلم آل فريج. وواصل الهلال هجومه وتمكن مهاجمه الإسباني سوريانو من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 43 بعدما أكمل تمريرة زميله الفرنسي غوميز بقدمه في شباك الفيحاء.

ومع مطلع الشوط الثاني أجرى البرتغالي جورجي جيسوس مدرب الهلال تغييره الأول بدخول اللاعب نواف العابد بديلاً للمهاجم الإسباني سوريانو. وواصل الهلال هجومه ونجح لاعبه البرازيلي كارلوس إدواردو بتسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 55 عقب تلقيه تمريرة متقنة من زميله نواف العابد ليواجه المرمى ويسدد الكرة في الشباك.

ولم يتوقف هجوم الهلال وتمكن البرازيلي إدواردو من تسجيل الهدف الرابع عند الدقيقة 57 بعدما سدد كرةً ذكية استقرت في شباك الحارس مسلم آل فريج. وعند الدقيقة 83 تمكن لاعب الفيحاء ضيف الله القرني من تسجيل هدف فريقه الوحيد بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله عبدالله السالم ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك.

وعند الدقيقة 93 اختتم الفنزويلي غليمين ريفاس أهداف فريقه بتسجيل الهدف الخامس، بعدما أكمل تسديدة زميله نواف العابد العائدة من الحارس مسلم آل فريج في الشباك. وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 40 نقطة في المركز الأول، وبفارق 6 نقاط عن النصر الوصيف الذي سيواجه ضيفه أحد غداً الاثنين، وبقي الفيحاء على رصيده السابق 15 نقطة في المركز 13 مؤقتاً.