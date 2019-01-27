مدرب الاتفاق: ضغط المباريات أرهقنا.. وجاهزون للرائد

اعترف سيرخيو بيرناس مدرب الاتفاق بتأثير ضغط المباريات بين بطولتي كأس الملك ودوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على فريقه، مشيراً إلى أن ناديه حقق أهدافه خلال المرحلة الماضية.

وبلغ الاتفاق دور ربع النهائي من كأس الملك حيث سيواجه الهلال في ربع نهائي المسابقة. وزاد بيرناس في المؤتمر الصحافي الخاص بلقاء الرائد: استعددنا بشكل جيد، ولن نلتفت إلى ضغط المباريات الذي عانينا منه.

وفي المقابل، قال فيليب كيش قائد الفريق: تدربنا بشكل قوي وجيد في التدريبات ونحن جاهزون لمواجهة الرائد، وسنركز بشكل كبير ونلعب بثقة لخطف الفوز.