اتحاد القدم يبعد كيتشينغ.. ويؤجل حسم مصير بيتزي

أعلن اتحاد الكرة السعودي خلال اجتماع مجلس الإدارة عن تعيين أيمن الرفاعي رئيساً للجنة الانضباط والأخلاق خلفاً للأسترالي جيمس كيتشينغ الذي تم استبعاده ، وقبول استقالة الأعضاء علي الشعيلان ورهام العنيزان وروجر درابر، وقرر ضم أحمد الراشد وحمزة إدريس إلى عضوية المجلس، بينما تأجل النقاش حول مستقبل بيتزي مدرب المنتخب السعودي.

وتولى جيمس كيتشينغ رئاسة لجنة الانضباط في يناير 2018 بالمجلس السابق لاتحاد كرة القدم، قبل أن يجدد فيه المجلس الجديد برئاسة قصي الفواز الثقة، وكلف مجددا برئاسة اللجنة في الثامن والعشرين من أكتوبر الماضي، وسبق وتولى كيتشينغ منصب رئيس الخدمات القانونية الرياضية التأديبية في الاتحاد الآسيوي لمدة 5 سنوات، وعين في 2016 باللجنة الأولمبية الأسترالية للجنة طعون الاتحاد الوطني للأولمبياد "ريو دي جانيرو 2016" والفصل في النزاعات، وفي 2007 تم تعيينه في الفريق التأديبي لنزاهمة الرياضة الإلكترونية "إسيك"، وشغل أيام منصب المستشار القانوني لشؤون الرياضة في الهيئة العامة للرياضة بالسعودية في أكتوبر 2017.

وأجل اتحاد القدم النقاش حول مستقبل الأرجنتيني بيتزي، مدرب المنتخب الأول، وذلك حتى استلام التقارير الفنية والإدارية، وذلك بعد خروج الأخضر من ثمن نهائي كأس آسيا بعد الخسارة أمام اليابان 1-0، وتولى بيتزي المسؤولية في أواخر 2017، وشارك في مونديال 2018، حيث خسر أمام روسيا وأوروغواي قبل أن يفوز المنتخب على مصر، وفي كأس آسيا حقق الفوز على كوريا الشمالية ولبنان وخسر ضد قطر في مرحلة المجموعات، قبل أن يودع البطولة أمام اليابان في دور الـ16.

وأعلن الاتحاد عن ضم كل من أحمد الراشد وحمزة إدريس إلى عضوية مجلس الإدارة، وشغل أحمد الراشد رئاسة مجلس إدارة نادي الفتح في وقت سابق، كما كان مشرفا على الفريق الذي حقق لقب الدوري في 2013، بينما يمتلك خبرة واسعة كلاعب سابق في اتحاد جدة والمنتخب، وتولى مهمة المشرف العام على المنتخبات السعودية للفئات السنية، وحقق مع الأخضر الشاب لقب كأس آسيا تحت 19 عاما في أواخر العام الماضي.



كما أعلن مجلس الاتحاد عن تشكيل لجنة برئاسة عمر باخشوين لدراسة عدد اللاعبين الأجانب في كل فريق.