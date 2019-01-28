اتحاد جدة والشباب.. قمة نارية بطموحات مختلفة

يحتضن استاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" بجدة قمة نارية تجمع الاتحاد أمام ضيفه الشباب، في ختام المرحلة 17 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويسعى الاتحاد لمواصلة انطلاقته وتحقيق الفوز الثاني على التوالي لأول مرة هذا الموسم عقب فوزه على القادسية في المرحلة الماضية.

ويمني الاتحاديون النفس في أن يقدم فريقهم في الدوري ذات الأداء الذي قدمه في كأس الملك بعد وصوله إلى الدور ربع النهائي.

ويدخل الاتحاد اللقاء بتغييرات كبيرة عن لقاء الذهاب والذي خسره في الرياض 1-صفر، بعد التعاقدات الكبيرة التي أبرمتها إدارته في سوق الانتقالات الشتوية.

ويتطلع الاتحاد إلى استغلال خسارة أقرب منافسيه الفيحاء من الهلال حيث يفصل بين الفريقين 6 نقاط حيث يحتل الاتحاد المركز قبل الأخير برصيد 9 نقاط.

وسيفقد الاتحاد مهاجمه الصربي ألكسندر بريوفيتش المصاب في حين سيكون الحارس البرازيلي مارسيليو غروهي على دكة البدلاء لعدم الجاهزية الكاملة.

وفي المقابل يبحث الشباب عن إبقاء حظوظه قائمة في المنافسة على لقب الدوري، حيث يفصله عن الهلال صاحب المركز الأول 8 نقاط و5 نقاط عن النصر الوصيف.

وقدّم الشباب أداءً لافتاً في المراحل الخمس الماضية بعد تحقيقه العلامة الكاملة بفوزه على أحد وأهلي جدة والباطن والحزم والفيحاء، ليدخل منافساً بقوة، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 32 نقطة.

ويأمل الشباب استعادة الفريق توازنه عقب خروجه المفاجئ والمبكر من كأس الملك عقب خسارته أمام التعاون بثلاثية نظيفة في الدور ربع النهائي.

ويعول الروماني سوموديكا مدرب الشباب على لاعبه الدولي هتّان باهبري والذي من المتوقع أن يبدأ أساسياً عقب فراغه من المشاركة مع المنتخب السعودي في نهائيات كأس آسيا.