الباطن يخطف فوزاً مهماً من الفيصلي في الوقت القاتل

حقق الباطن فوزاً مهماً بهدفين دون رد على حساب ضيفه الفيصلي يوم الاثنين في الجولة 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وانتظر الباطن الذي احتضن المباراة على أرضه حتى الدقيقة 84 عندما سجل البديل رائد الغامدي هدفاً من خارج منطقة الجزاء، بعدما استغل الخروج الخاطئ لحارس مرمى الفيصلي مصطفى ملائكة، ليسددها بقوة تجاوزت تكتل لاعبي الفيصلي وسكنت الشباك.

وفي الدقيقة 90 انطلق البرازيلي كريسان دا كروز من الجهة اليمنى للفيصلي وتوغل داخل منطقة الجزاء ليعيقه عقيل بلغيث، وهي اللقطة التي أجبرت الحكم خالد الطريس على العودة إلى تقنية الفيديو محتسباُ ركلة جزاء لأصحاب الأرض، سددها دا كروز على يسار حارس المرمى ملائكة معلناً هدف الباطن الثاني.

وصعد الباطن إلى المركز 12 بفضل هذا الفوز رافعاً رصيده إلى 18 نقطة، فيما بقي الفيصلي بالمركز السابع بـ24 نقطة.