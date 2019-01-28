الشباب يوقع عقداً احترافياً مع تركي العمار

أعلن مجلس إدارة نادي الشباب، يوم الاثنين، عن توقيع تركي العمار، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، عقدا احترافيا مع النادي لمدة 5 أعوام.

وفاز العمار "19 عاما" بجائزة أفضل لاعب واعد في آسيا 2018، كما حصل على جائزة أفضل لاعب في كأس آسيا للشباب تحت 19 عاما التي أقيمت في إندونيسيا أواخر العام الماضي، كما ساهم في حصول المنتخب الشاب على لقب البطولة القارية.

وقال الشباب في بيان صحافي نشره على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : وقعت إدارة الشباب برئاسة خالد البلطان عقداً احترافياً لمدة 5 أعوام مع اللاعب تركي العمار الفائز بجائزة أفضل لاعب واعد في آسيا، وتمنت الإدارة الشبابية التوفيق للاعب في مسيرته الرياضية مع النادي.

وكان بيتزي، مدرب المنتخب الأول، ضم العمار إلى قائمة الأخضر قبل المشاركة في كأس آسيا 2019 المقامة بالإمارات، لكنه استبعده من القائمة الأخيرة.